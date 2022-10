Lazio, tante le cose da fare: Sarri diviso tra mercato e futuro

Calciomercato Lazio, Parisi e Valeri i nomi caldi per la fascia sinistra

La Lazio continua a stupire tutti visto l’andamento della squadra. Contro la Fiorentina siglano il terzo 4 a 0 di fila confermando che le teorie di mister Sarri stanno comincianco a farsi vedere sul campo. Ora, però, serve un aiuto da parte della società che nella finestra di mercato di gennaio dovrà accontentare il mister portando nella Capitale uno tra Parisi e Valeri, pupillo dell’allenatore toscano.

Lazio, il legame con il Sud-America

La Lazio, durante il Mondiale, potrebbe andare in ritiro in Argentina. In Sud-America giocherebbe anche un torneo con Boca, River e San Lorenzo. Il trofeo sarà consegnato da Sua Santità. L’accordo ancora non è chiuso mancano ancora alcuni dettagli da limare ma sarebbe un ottimo test per vedere cosa manca in vista del mercato di gennaio.