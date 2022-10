Lotito boccia Milinkovic Savic alla Juve

Nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile approdo di Milinkovic Savic alla Juve nel mercato di gennaio, voci spente immediatamente dal patron dei biancocelesti Claudio Lotito. Queste le parole del presidente della Lazio: “Non ho nessun accordo con Kezman per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno. Anzi, ora vale 120 milioni, non più 100. Ogni mese sale il prezzo”.