Mourinho prova la Roma a due punte

Nuova Roma per l’impresa, Mourinho pronto a lanciare i giallorossi con le due punte. Come riporta Il Messaggero a Siviglia i giallorossi, senza Zaniolo e Dybala, acontro il Real Betis dovranno vincere, il tecnico portoghese punta su un assetto super offensivo. Un 3-5-2 con Belotti-Abraham per battere gli spagnoli. Una novità tattica per cambiare la Roma e trovare nuove soluzioni alla ricerca del gol perduto.