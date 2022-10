Napoli-Ajax 4-2 Poker agli olandesi, azzurri qualificati agli ottavi di Champions

Il Napoli batte l’Ajax e si qualifica agli ottavi di Champions

Il Napoli è una macchina perfetta, plasmata dal suo allenatore Spalletti, è un piacere vederlo giocare ed anche nel ritorno annichilisce l’Ajax quasi come un pugile sul ring.

Spalletti manda in campo in avanti il trio delle meraviglie, con Juan Jesus in difesa accanto a Kim, ed il match si mette subito bene per gli azzurri il pallone arriva a Lozano appoggio al limite per Zielinski. Uno-due tra i due, imbucata alle spalle della difesa e Lozano colpisce di testa battendo Pasveer. L’Ajax si getta in avanti alla ricerca del pari e crea tre occasioni con Taylor e Kudus, poi al minuto 16 ancora Kvara appoggia a Raspadori che di sinistro fulmina Paasver. Partita praticamente chiusa qui ,ma nella ripresa l’Ajax accorcia le distanze con Klaassen che in area anticipa Oliveira, il Napoli non ci sta ed ottiene il tris su rigore per un mani in area di Timber; Kvarastkhelia trasforma il penalty. Il Napoli preme ancora e potrebbe segnare la quarta rete con Osimhen ma per poco l’azione non si finalizza. L’Ajax ottiene un rigore all’83’ che viene realizzato da Bergwijn, penalty causato da un atterramento in area di Brobbey.

Il Napoli cala il poker con Osimhen, che pressa ed in area toglie il pallone al difensore olandese realizzando la sua prima rete in Champions.

Il tabellino

Napoli-Ajax 4-2

MARCATORI: 4′ Lozano, 16′ Raspadori, 48′ Klaasen, 62′ Kvaratskhelia rig., 82′ Bergwijn rig., 89′ Osimhen

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

AJAX: (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Blind, Bassey; Taylor, Alvarez, Klaassen; Berghuis, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder.