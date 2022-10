Calciomercato Milan, dentro o fuori per Leao: Maldini sferra l’attacco

Rossoneri in dirittura d'arrivo per la questione Leao

Maldini e Massara puntano a blindare il portoghese

In casa Milan continua a tener banco la questione relativa al rinnovo contrattuale di Rafael Leao. La società sta lavorando per trovare la miglior soluzione che accontenti un po’ tutti. I rossoneri vogliono assolutamente continuare con il portoghese e quest’ultimo ha sempre espresso il suo gradimento a restare a Milano. La richiesta del calciatore riguarderebbe esclusivamente il suo stipendio.

Gradirebbe un aumento fino a 7 milioni, cosa che Maldini e Massara stanno valutando e che intendono concludere prima dei prossimi Mondiali. Inoltre c’è da tener conto anche della questione Sporting Lisbona. Questo quanto riportato da Tuttosport: “il tribunale federale svizzero ha respinto il ricorso del Lille confermando le sentenze del Tas e del Tribunale del lavoro portoghese che impongono il regime di solidarietà nel pagamento del risarcimento da circa 19 milioni. Di fatto, 9.5 milioni a testa e la controversia dovrebbe finire anche davanti alla Fifa che potrebbe inasprire la pena ai danni del Lille, che viene visto come il colpevole primario non avendo sanato la sua posizione con lo Sporting dopo aver messo sotto contratto, a parametro zero, Leao“.