Inter, Inzaghi prepara la rimonta per lo scudetto: i dettagli

Ora occhi puntati sulla gara contro la Salernitana dell’ex Candreva

C’è euforia in casa Inter. Fiducia, determinazione. Il recente pareggio di Champions contro il Barcellona al Camp Nou, ha senza dubbio riportato linfa vitale in tutto l’ambiente. I neroazzurri rientrano in Italia a testa alta e col petto gonfio, consapevoli del loro valore e del fatto che avrebbero potuto addirittura battere gli spagnoli. E’ un pareggio che sa di vittoria ma che soprattutto ora più che mai, getta nuove basi per ripartire. E la ripartenza in campionato dovrà passare dalla Salernitana.

La squadra campana non è certamente da sottovalutare nonostante il suo attuale undicesimo posto in classifica. Tra le sue fila infatti milita un certo Ribery, Fazio ma soprattutto l’ex Antonio Candreva che sogna proprio una vittoria contro l’Inter. I neroazzurri dal canto loro dovranno ancora tenere d’occhio le condizioni di Lukaku il quale sembrerebbe aver accusato nei scorsi giorni, un piccolo risentimento muscolare. Ancora incerta quindi la sua presenza per la prossima gara.