Juventus, è il momento di una scossa

La vecchia signora rischia grosso

La stagione calcistica alla quale stiamo assistendo sta mettendo in risalto una cosa pressoché inaspettata: l’andamento della Juventus. Da sempre abituata a grandi palcoscenici e a battersi ad altissimi livelli, quest’anno i bianconeri sembrano non riuscire ad ingranare. Ottava in campionato e con la recente sconfitta in Champions contro il Maccabi Haifa, ora la sua permanenza nella competizione europea è messa a rischio. Ma forse la cosa che più allarma l’ambiente è che un uscita dall’Europa che conta significherebbe automaticamente portare i conti in rosso. Cosa che la società torinese non può e non deve permettersi.

Juventus, che scenari futuri potrebbero prospettarsi?

Qualora la Juventus uscisse dalla Champions, la dirigenza ricorrerà senza alcun dubbio a dei tagli sostanziosi. Tale competizione ha sempre rappresentato una garanzia per la società. Nel decennio 2012-2022 la vecchia signora infatti ha sempre centrato la qualificazione e di conseguenza anche quella certezza data da una media di 80 milioni che entravamo nelle casse. Stavolta però è diverso. Già solo non arrivare agli ottavi porterebbe una perdita di circa 20 milioni. A ciò poi va considerato anche l’atteggiamento che sponsor, azionisti ed investitori rivolgerebbero alla Juve. Non rappresenterebbe più quella certezza che è stata nei 10 anni passati. In ogni caso è ancora presto per fare bilanci e magari le prossime gare con Benfica e Paris Saint Germain riporteranno un po’ di serenità e fiducia in casa bianconera.