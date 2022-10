Ainett Stephens, la Gatta biancoNera | FOTO

Ainette Stephens consola la sua Juve

Sempre bellissima la venezuelana col cuore bianconero, stiamo parlando ovviamente di Ainett Stephens. La bellissima showgirl, diventata famosa per esser stata la Gatta Nera al fianco di Pino Insegno a Il Mercante in Fiera ed esser stata tra i partecipanti all’ultima edizione del Grande Fratello VIP. La bellissima venezuelana prova a consolare la ‘sua Juventus’. La modella ha da sempre confermato di avere un debole per i bianconeri, in un momento delicato come quello che stanno attraversando i ragazzi di Allegri giusto tirare su il morale con la gatta… BiancoNera.