Sacchi elogia il Napoli di Spalletti

L’eroe del Milan dei record, Arrigo Sacchi, da i voti alle squadre italiane e ai microfoni della Gazzetta dello Sport elogia il Napoli di Spalletti: “Il Napoli è bellissimo: attaccano e difendono in 11, una squadra da Champions. La squadra di Spalletti può arrivare in semifinale. Milan, puoi dare di più, i bianconeri si sono limitati a comprare campioni, ma questo non basta. Inter, l’autostima potrebbe essere l’arma in più”.