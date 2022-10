Calciomercato, l’attaccante svela: “Sarei dovuto andare al Milan invece con l’Inter..”

In attesa di pensare al campionato, tornano altri dettagli per quanto il mercato del Milan, con un clamoroso retroscena svelato da Stefano Okaka ai microfoni di Calciomercato.com. Queste le parole dell’attaccante della Roma:

Si tratta di Stefano Okaka, classe 1989 oggi in forza al Basaksehir, che ha detto: “Sarei dovuto andare in una tra Milan e Inter, alla fine mi sono ritrovato in Belgio invece. Da quella Sampdoria che sfiora la qualificazione in Champions League vanno via Gabbiadini, al Napoli, poi Eder, all’Inter e io, all’Anderlecht invece. Capisci che c’è qualcosa che non va… Avevo già parlato con Mancini, l’Inter mi aveva praticamente preso“.