Calciomercato Lazio, la mossa per arrivare a Ilic: Tare studia la mossa vincente

Calciomercato Lazio, Sarri vuole Ilic

Il mercato estivo della Lazio è stato tra i più efficaci visti fino adesso. I 7 acquisti entrati hanno dato ordine al gruppo rendendo così la rosa più folta. Mancano, però, alcuni tasselli che il mister Sarri ha evidenziato come un terzino mancino ed un centrocampista.

Lazio, Basic ai saluti

Con l’ottimo inzio di campionato di Luis Alberto e l’acquisto di Matias Vecino, Basic si ritrova nel dimenticatoio di Sarri. Il giocatore croato ha collezionato solo pochi minuti con la maglietta biancoceleste. Per questo motivo il mister potrebbe metterlo in uscita già a gennaio per fare spazio a Ilic, pupillo di Sarri.