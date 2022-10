Zakaria nel mirino di Monaco e Dortmund

L’avventura al Chelsea di Zakaria sembra esser giunta già al termine. Il club inglese non riscatterà il centrocampista della Juve, giocatore che però continua ad avere estimatori soprattutto in Europa. Monaco e Borussia Dortmund sembrano fortemente interessate al centrocampista, l’obiettivo è averlo in prestito già a gennaio.