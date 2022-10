Calciomercato Roma, il centrocampista torna di moda: Pinto ci prova per gennaio

Calciomercato Roma, linea sottile con il Sassuolo

Nella sessione estiva di mercato si è parlato molto del fatto che i giallorossi avessero bisogno di un centrocampista veloce e dinamico. Tiago Pinto, studiando i diversi profili, aveva trovato ciò che il mister Mourinho chiedeva, ovvero, Davide Frattesi. Il giovane di proprietà del Sassuolo è stato a lungo corteggiato dal ds giallorosso ma senza riuscire nell’impresa. La causa è stata la richiesta elevata del Sassuolo per il cartellino del giocatore.

Roma, un centrocampista a gennaio

I vari tentativi in estate non sono funzionati per avere Frattesi, questa volta la Roma proverà ad inserire nella trattativa un giovane tra Volpato o Bove. Nel caso in cui ci fossero ulteriori problematiche, i giallorossi, hanno nel mirino Aouar, in scadenza con il Lione, e Lukic che è in rottura con il Torino e non vuole rinnovare. Vedremo il ds come sistemerà la situazione.