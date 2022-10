Inter, contro la Salernitana per vincere

Il tecnico Inzaghi si riprende l’Inter, le ultime uscite dei nerazzurri hanno riportato a galla la formazione del tecnico piacentino che attende però buone notizie dall’infermeria. In vista della sfida contro la Salernitana l’allenatore dei nerazzurri fa il punto sugli infortunati eccellenti: “C’è speranza per Lukaku e Correa, meno per Brozovic. Sono tre giocatori molto importanti che ci possono dare una mano”.