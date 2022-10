Venezia-Frosinone 1-3 Tris dei Ciociari in Laguna

Il Frosinone sbanca il Penzo

Il Frosinone vince a Venezia e si porta in testa alla classifica di Serie B. I Ciociari non vincevano fuori casa dalla 1^ giornata, quando vinsero a Modena, mentre il Venezia non vince in casa dall’8 Maggio. Il venezia parte bene e si porta in vantaggio con il solito Cheryshev al 42′. Nella ripresa il Frosinone segna tre reti, al 70′ pareggia il capitano Lucioni, il Venezia perde per espulsione Ceccaroni ed i Ciociari dilagano prima va a segno MUlattieri, nel finale fissa il punteggio il nuovo entrato Borrelli.

Il tabellino

Venezia.Frosinone 1-3 42′ Cheryshev, 70′ Lucioni, 85′ Mulattieri, 94′ Borrelli

VENEZIA:(3-5-2): Joronen; Ceccaroni, Wisniewski, Fiordilino, Zampano, Svoboda, Busio, Haps, Cuisance, Pohjanpalo, Cheryshev

A disposizione: Pierini; Oliveira, Tessmann, Novakovich, Johnsen, Ceppitelli, Candela,Ullmann, Crnigoj, Zabala, Andersen, Harvey . All. Ivan Javorcic

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Sampirisi, Lucioni, Cotali, Mazzitelli, Kone, Rodhèn, Garritano, Caso, Moro .

A disposizione: Loria; Boloca, Mulattieri, Traorè, Bocic, Ravanelli, Ciervo, Kalaj, Monterisi, Oliveri, Borrelli, Frabotta . All. Fabio Grosso