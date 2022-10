Verso Torino-Juventus, le scelte di Allegri | Probabili formazioni

Torino-Juventus, il derby si avvicina

Una sfida sentita, che questa volta vale doppio per i colori bianconeri. La Juventus vive un momento delicatissimo, una sconfitta bruciante in Champions e una classifica in Serie A che non sorride alla squadra di Allegri. Il derby con il Torino mette in palio più dei tre punti, ma anche il presente e futuro di Allegri e della squadra, servono i tre punti, contro i granata servirà la gara perfetta. Di fronte il temibile toro di Juric, squadra ostica che tenterà il colpaccio nel derby e di affossare i rivali cittadini.

Torino Juventus, probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.