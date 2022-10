Calciomercato Roma, Tiago Pinto torna sul centrocampista: c’è un ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, il centrocampista argentino strega Mourinho

E’ stato un inizio travagliato per la Roma che, nonostante gli ottimi acquisti, non riesce a trovare una quadra a centrocampo. L’intelligenza di Cristante e l’esperienza di Matic non bastano per contrastare gli avversari , perciò, il mister chiede un aiuto sul mercato invernale di gennaio.

Roma, Guido Rodriguez o Frattesi

La trattativa per Frattesi è stata infinita ed, inoltre, non si è conclusa per questioni economiche. Ora la Roma proverà a farsi di nuovo sotto per riportarlo a casa. Se non dovesse andare in porto, l’alternativa sarebbe Guido Rodriguez, centrocampista del Betis di Siviglia che ha stregato Mourinho. Tiago Pinto può provarci approfittando del fatto che il giocatore è in scadenza a giugno 2024 e potrebbe chiedere uno sconto. Il calciatore è valutato 25 milioni di euro.