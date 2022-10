Cittadella-Spal 0-0 De Rossi inizia con un pari

Daniele De Rossi inizia con un pari la sua nuova avventura

Ci saranno partite migliori che vivrà dalla panchina DDR16, ma quella di oggi è risultata abbastanza noiosa, un pari, figlio più che altro della paura di perdere.

Il Cittadella potrebbe già passare in vantaggio dopo due minuti ma Antonucci si divora il gol del vantaggio. I padroni di casa perdono per doppia ammonizione Danzi al 45′ e da qui la partita stancamente si trascina fino al pareggio finale. Da sottolineare un buon possesso palla della Spal, e la difesa a tre schierata da De rossi, che ha molto lavoro ancora da fare.

Il tabellino

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Vita 6, Perticone 6 (dal 43′ s.t. Frare s.v.), Visentin 6,5 , Donnarumma 6; Carriero 6 (dal 15′ s.t. Pavan 6), Danzi 4,5, Branca 5; Antonucci 6 (dal 37′ s.t. Embalo s.v.); Asencio 5,5 (dal 15′ s.t. Tounkara 5,5), Beretta 5 (dal 1′ s.t. Lores Varela 6)

PANCHINA Maniero, Felicioli, Del Fabro, Frare, Mattioli, Mastrantonio, Cassandro, Magrassi

All. Gorini

SPAL (3-4-1-2)

Alfonso 6,5; Peda 6, Meccariello 6, Dalle Mura 6 (dal 27′ s.t. Zuculini 6); Dickmann 6, Proia 5,5 (dal 15′ s.t. Tunjov 5,5), Esposito 6, Tripaldelli 6; Maistro 5,5 (dal 31′ s.t Zanellato s.v.); La Mantia 6, Moncini 5,5 (dal 27′ s.t Rabbi 5,5)

PANCHINA Thiam, Fiordaliso, Finotto, Valzania, Prati, Murgia, Celia, Almici

Allenatore De Rossi 6

Arbitro: Zufferli di Udine 6

Assistenti Capaldo 6 – Longo 6,5

ESPULSO Danzi (C) al 45′ p.t. per doppia ammonizione (entrambe per gioco scorretto), Branca (C) per un pugno a fine gara

AMMONITI La Mantia (S), Perticone (C), Antonucci (C), Peda (S), Dalle Mura (S) per gioco scorretto; Kastrati (C) per comportamento non regolamentare