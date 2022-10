L’Atalanta ritrova la testa della classifica: battuto il Sassuolo (2-1)

L’Atalanta di Gasperini continua a far sognare i suoi tifosi. I bergamaschi superano infatti in rimonta la squadra neroverde di Dionisi grazie ai gol di Pasalic e Lookman nel secondo tempo, che sta trascinando i suoi a suon di gol. Da segnalare Berardi, esterno del Sassuolo che rientrava dall’infortunio e che è uscito nuovamente per problemi legati alle sue condizioni fisiche.

Atalanta-Sassuolo: il tabellino

Marcatori: 41’ p.t. Kyriakopoulos, 46’ p.t. Pasalic, 1’ s.t. Lookman

Assist: 41’ p.t. D’Andrea, 46’ p.t. e 1’ s.t. Soppy

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy (dal 37’ s.t. Zortea), de Roon, Koopmeiners, Maehle (dal 38’ s.t. Ruggeri); Pasalic (dal 20’ s.t. Ederson); Lookman (dal 23’ s.t. Boga), Muriel (dal 23’ s.t. Hojlund). All. Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt (dal 20’ s.t. Traore); D’Andrea (dall’11’ s.t. Berardi (dal 34’ s.t. Alvarez)), Pinamonti, Kyriakopoulos (dal 20’ s.t. Henrique). All.Dionisi.

Arbitro: Marcenaro di Genova

Ammoniti: Scalvini, Kyriakopoulos, Pinamonti, Thorstvedt.