Serie A, 10ma giornata: incontri, orari e pronostici; a Torino il derby delle deluse

La 10ma giornata si presenta nel migliore dei modi per il Napoli e l’Atalanta, in quanto affronteranno rispettivamente Bologna e Sassuolo, 2 compagini rispettabili e allo stesso tempo abbordabili. A Torino assisteremo al derby tra le deluse del campionato.

I granata hanno perso la retta via da oltre un mese, mentre i bianconeri sono nel loro peggior momento possibile ed inimmaginabile ad inizio del torneo. Lazio e Udinese si contendono il terzo posto e l’Inter ospita la Salernitana. Pioli alla riscossa per cancellare il Chelsea. La Roma è l’eterno enigma dei tifosi: è da Champions oppure da Conference league?

Le gare di sabato 15 ottobre

Empoli e Monza sono in pole-position ed inizieranno alle 15 l’incontro più intrigante della giornata. Destro cerca la continuità nelle marcature dopo la prodezza della scorsa settimana. La formazione brianzola vuole allungare la striscia positiva iniziata con Palladino alla guida.

Alle 18 il derby piemontese tra Torino e Juventus ci dirà chi sta peggio, perchè entrambe vengono da un lungo periodo di vacche magre. Un punto potrebbe bastare ai granata, ma agli juventini proprio no. Avrà strascichi la batosta in Israele?

L’Atalanta si troverà di fronte ( alle 20 e 45 ) il prolifico Sassuolo, che una rete te la fa sempre. La Dea è pronta per fare bottino pieno; di contro Berardi e company vorranno dare filo da torcere alla squadra più concreta della massima serie.

Domenica, 16 ottobre

L’Inter, dopo aver sfiorato l’impresa in Champions con il Barcellona, affronterà alle 12 e 30 la Salernitana di mister Nicola. Certamente sulla carta gli uomini di Simone Inzaghi sono dati per vincenti, ma non bisogna mai sottovalutare i campani perchè possono tirare fuori prestazioni imprevedibili, vedi il pareggio con la Juve.

Alle 15:00 l’euro Lazio di Sarri scenderà in campo dopo appena 2 giorni e mezzo (e poco più ) dalla gara di coppa con lo Sturm Graz. Questo celere ritorno in campo è un’ingiustizia per chi ama il calcio, perchè il riposo dovrebbe essere sacro per ogni società impegnata in Europa durante la settimana.

I biancocelesti hanno speso molto giovedì sera in 10 contro 11 ( per un tempo intero ), quindi, Sarri sarà costretto ad un massiccio turnover. L’Udinese non è più una rivelazione, ma una squadra vera, forte, granitica e mai doma, dunque apprestiamoci ad assistere ad uno spettacolo irripetibile, ovviamente tutto dipenderà dall’approccio che avranno i padroni di casa.

In Liguria lo Spezia ospita la sfortunata Cremonese di Alvini, che, seppur ben struttutata, ancora non ha ottenuto ciò che meriterebbe in termini di risultati e classifica decorosa. Gli uomini di Gotti sono alla ricerca della vittoria scaccia crisi, mentre i grigiorossi tenteranno di portare in Lombardia la prima vittoria della stagione dopo 3 pareggi e 6 sconfitte nei precedenti 9 turni.

Il Real Napoli

Al Diego Armando Maradona, il Real Napoli attende il Bologna di T. MOTTA. Spalletti deve continuare a regalare gioie e felicità alla Repubblica Partenopea e dopo le spettacolari goleade all’Aiax di Tadic c’è da scommetterci su. Gli avversari, invece, con il cambio del tecnico, sembrano aver perso l’unica certezza che avevano, ovvero Arnautovic quasi sempre in gol.

Indubbiamente il neo allenatore ha bisogno di tempo per plasmare la squadra secondo il suo credo, ma se questi sono i risultati allora era meglio il Bologna di Sinisa.

In serata, alle 20 e 45, il Verona ha bisogno assolutamente di fare punti, mentre il Milan deve riscattare l’ingiusta sconfitta con il Chelsea per tornare a sorridere dopo il doppio ko con la formazione inglese, seppur intervallato dal successo in campionato di 7 giorni fa. I rossoneri sono nettamente superiori, ma attenti ai veneti perchè in casa sono insidiosi.

Lunedi 17 ottobre

La Sampdoria di Stankovic se la vedrà contro la Roma alle 18 e 45. I blucerchiati cercano il successo e vista la qualità del loro tecnico, c’è da dire che potrebbero spuntarla su questa Roma a corrente alternata. Alternata nel senso che una domenica sembra da scudetto e quella dopo da Conference league, o per meglio dire da 8vo posto in classifica.

Individualmente non c’è partita tra giallorossi e blucerchiati, ma in campo voglia e determinazione dei giocatori fanno la differenza.

Chiude il turno il match tra Lecce e Fiorentina di “Via del Mare”. I pugliesi sono in forma e possono fare lo sgambetto ai viola, i quali per ora hanno mostrato buone cose solo nelle ultime gare di Conference, mentre in campionato stentano a decollare. A cosa serve vincere in coppa se poi si perde in Italia spesso ?

Italiano ha comunque tutte le carte in regola per aggiustare il tiro e tirare fuori dal pantano i fiorentini.

Il programma completo della 10ma giornata

Sabato, 15-10

Empoli-Monza alle ore 15:00

Torino-Juve alle ore 18:00

Atalanta-Sassuolo alle 20 e 45.

Domenica, 16-10

Inter-Salernitana alle ore 12 e 30

Lazio-Udinese alle ore 15:00

Spezia-Cremonese alle ore 15:00

Napoli-Bologna alle 18:00

Verona-Milan alle 20:45.

Lunedi, 17-10

Sampdoria-Roma alle 18:30

Lecce-Fiorentina alle 20:45.

Classifica

Napoli, 23 punti

Atalanta, 21 pt.

Lazio, Udinese e Milan, 20 pt.

Roma, 19 pt.

Inter, 15 pt.

Juventus, 13 pt.

Sassuolo, 12 pt.

Torino, 11 pt.

Salernitana e Monza, 10 pt.

Fiorentina, 9 pt.

Empoli e Spezia, 8 pt.

Lecce e Bologna, 7 pt.

H. Verona, 5 pt.

Cremonese e Sampdoria, 3 punti.

Pronostici

Empoli-Monza, gol e gol

Torino-Juve, X2

Atalanta-Sassuolo, 1

Inter-Salernitana, 1X

Lazio-Udinese, over 2.5

Spezia-Cremonese, 1/2

Napoli-Bologna, 1X

Verona-Milan, over 1.5

Sampdoria-Roma, gol e gol

Lecce-Fiorentina, 1/2.