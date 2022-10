Serie B: i risultati della 9^giornata. Ternana in testa, il Bari cade in casa

Il Bari perde in casa contro l’Ascoli

La 9^ giornata del campionato di Serie B regala gol e spettacolo, solo a Cittadella dove De Rossi debuttava sulla panchina della Spal non si è segnato.

Il Bari perde in casa contro l’Ascoli, grazie alle reti di Simic e Dionisi, la Ternana sbanca Benevento e sale in testa alla classifica. LA squadra di Lucarelli sotto 0-2 rimonta grazie alle reti di Sorensen, Pettinari e Di Tacchio, il Genoa vince 2-1 a Cosenza, il Cagliari torna alla vittoria battendo 2-1 il brescia. Spettacolare 3-3 al barbera tra Palermo e Pisa, il Modena abbatte il Como 5-1.

Bari-Ascoli: 0-2 78′ Simic, 90′ Dionisi

Benevento-Ternana: 2-3 [Iannarilli (B), La Gumina (B), Sorensen (T), Pettinari (T), Di Tacchio (T)]

Cagliari-Brescia: 2-1 [Luvumbo (C), Deiola (C), Olzer (B)]

Cittadella-Spal: 0-0

Cosenza-Genoa: 1-2 [Coda (G), Strootman (G), Butic (C)]

Modena-Como: 5-1 [Pergreffi (M), Pergreffi (M), Armellino (M), Diaw (M), Magnino (M), Cutrone (C)]

Palermo-Pisa: 3-3 [Di Mariano (PA), Tourè (PI), Elia (PA), Elia (PA), Gliozzi (PI), Tramoni (PI)]

Parma-Reggina: 2-0 [Oosterwolde, Valenti]

Perugia-Sudtirol: 16/10 ore 16:15

Venezia-Frosinone: 1-3 [Cheryshev (V), Lucioni (F), Mulattieri (F), Borrelli (F)]