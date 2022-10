Torino-Juventus 0-1 La Vecchia Signora torna alla vittoria grazie a Vlahovic

La Juventus batte il Torino grazie ad una rete di Vlahovic

Dopo sofferenze inenarrabili ed un primo tempo da sbadigli, la Juventus torna alla vittoria nel Derby della Mole riuscendo a battere un Torino spuntato grazie ad una rete del solito Vlahovic.

Nel primo tempo è più Toro che Juve, i granata creano quattro possibili occasioni da rete con Radonjic, Lukic e Miranchuk, ma la più grossa capita sul piede di Vlahovic che solo davanti al portiere non riesce a calciare.

Nella ripresa possiamo contare un’occasione per Locatelli, una per Kean e poi arriva la rete di DV7, su calcio d’angolo sponda di Danilo ed in spaccata Vlahovic insacca.

Il tabellino

Torino-Juve 0-1

Rete: 74′ Vlahovic

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (77′ Zima), Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty (77′ Karamoh), Ola Aina (77′ Singo); Miranchuk, Vlasic; Radonjic (70′ Pellegri). All. Juric. A disp. Berisha, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Ilkhan, Adopo, Seck, Vojvoda, Ricci, Garbett

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer (51′ Bonucci), Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic (89′ Paredes), Kean (72′ Milik). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Gatti, Miretti, Rugani, Soulè, Iling-Junior, Fagioli

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: 60′ Linetty, 90’+2′ Lazaro