Torino-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si accendono i riflettori sul derby della Mole tra Torino e Juventus. I bianconeri sono in una situazione preoccupante dopo l’ultima sconfitta contro il Maccabi. Allegri è più in bilico che mai con la squadra che non sembra più seguire le sue indicazioni. Probabilmente la sfida contro i granata è una sorta di ultima spiaggia. Anche il Torino non è però nel suo momento migliore di forma: la vittoria manca da 4 turni e nell’ultima gara è arrivato solo un punto, raccolto in extremis, in casa con l’Empoli.

Torino-Juventus, probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik

Torino-Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.