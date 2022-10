Calciomercato Roma, l’attaccante alla corte di Mourinho: manca solo la firma

Calciomercato Roma, Shomurodov sul mercato

Per Eldor Shomurodov l’inizio di campionato non è stato dei migliori, sfruttando non al massimo quelle pochissime occasioni che gli sono state concesse. Il calciatore uzbeko, infatti, ha collezionato solo 3 presenze in campionato con un complessivo di 37 minuti giocati. Troppo poco per convincere mister Mourinho. Si pensa ad una soluzione.

Roma-Solbakken, manca solo l’ufficialità

Il problema Shomurodov dura da troppo tempo quindi si pensa alla prossima soluzione. Il nome scelto da Mourinho è Ola Solbakken, esterno di fascia destra forte fisicamente che all’occorrenza sà ricoprire anche il ruolo di punta. Tiago Pinto ha messo le mani sul giocatore aggiudicandoselo prima del Napoli. La firma dovrebbe arrivare durante la sosta dei mondiali. Aspettiamo il momento cruciale. Ricordiamo che il giocatore questa estate è stato avvistato a Roma in vacanza.