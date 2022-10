Hellas Verona-Milan, probabili formazioni e dove vederla

I campioni d’Italia del Milan ripartono da Verona. Dopo la sconfitta in Champions, i rossoneri vogliono tornare a sorridere. Non sarà semplice, però, in casa dei gialloblu che hanno appena esonerato Cioffi. Pioli dovrebbe optare per Rebic, al posto di Giroud per cui è previsto un turno di riposo. Nella batteria di trequartisti ci sarà ancora Brahim, mentre è sfida aperta tra Krunic e Messias per un posto a destra.

Hellas Verona-Milan, probabili formazioni

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Rebic

Hellas Verona-Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.