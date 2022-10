Inter-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Alle 12:30, a San Siro, l’Inter scenderà in campo contro la Salernitana. I nerazzurri, dopo il successo contro il Sassuolo e il pari al Camp Nou, si stanno faticosamente sollevando dal periodo di crisi. Non ci sarà ancora Lukaku, che spera di tornare la prossima settimana, ma sulla sinistra potrebbe avere spazio un redivivo Gosens, a segno mercoledì contro il Barcellona. Salernitana reduce dalla vittoria in extremis contro l’Hellas di settimana scorsa: super confermati in avanti Dia-Piatek, gli eroi della sfida.

Inter-Salernitana, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Kastanos, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek

Inter-Salernitana, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).