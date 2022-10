La Pelota sugli scudi, i giovani 2013 vincono il torneo firmato Roma Academy

La Pelota di Aprilia trionfa con i suoi talenti 2013

Grande festa per i campioni in erba de La Pelota Aprilia. Importante manifestazione organizzata a Roma, sotto l’organizzazione della Roma Academy, 24 squadre composte da giovani talenti si sono affrontate tra sorrisi e grandi giocate nel segno dei campioni della Serie A.

A trionfare i campioncini de La Pelota Aprilia, i ragazzi di mister Michele Sapio si sono imposti ed hanno festeggiano vincendo il prestigioso torneo. Soddisfatto l’allenatore dei giovani vincitori della manifestazione: “Siamo orgogliosi di esser stati protagonisti e aver portato il nome della nostra città in alto. Sono contento per i miei ragazzi, stanno crescendo bene e come società siamo orgogliosi di loro”.