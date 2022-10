Le ultime sull’infortunio di Immobile: “Sensazioni non positive”

Immobile infortunato, risentimento al bicipite per l’attaccante

Fabio Rodia, resposabile dello staff medico della Lazio, è intervenuto a Lazio Style Channel per gli aggiornamenti sull’infortunio dell’attaccante biancoceleste: “Immobile ha avuto un risentimento al bicipite femorale sinistro, ora aspetteremo le prossime ore per stabilire diagnosi e tempi di recupero. Serviranno infatti un paio di giorni per capire l’esatta evoluzione del quadro clinico. Le prime sensazioni non sono positive, l’importante però è che Ciro si sia fermato subito. Un altro aspetto da sottolineare è che è il primo infortunio che subisce in quel determinato punto del corpo”.