Napoli-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

La macchina da guerra del Napoli vuole continuare a mietere vittime: prima in classifica con 23 punti, la squadra di Spalletti è la regina del campionato. Dopo la larga vittoria in Champions contro l’Ajax, che ha dato la qualificazione agli ottavi, i partenopei possono tornare a concentrarsi sul campionato. Il Bologna di Thiago Motta è un avversario in crisi, ma che può riservare sorprese giocando con l’orgoglio: non sarà però presente Arnautovic, fermato dalla lombalgia.

Napoli-Bologna, probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Orsolini; Zirkzee

Napoli-Bologna, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.