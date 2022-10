Calciomercato Inter, interessamento inglese per una pedina nerazzurra

Inzaghi rischia di perdere il suo pupillo

Con la crisi di risultati che ormai sembra quasi essere superata, soprattutto dopo la gara con il Barcellona, ora l’Inter si prepara ad attudire un assalto per aggiudicarsi un fedelissimo di mister Inzaghi, Joaquin Correa. Sebbene l’argentino classe 94 non stia particolarmente brillando in questa stagione, vuoi per infortuni vari e vuoi per prestazioni non del tutto convincenti, resta in ogni caso un pupillo dell’allenatore interista nonostante non venga utilizzato con continuità. Il loro sodalizio ha origine a Roma quando Inzaghi sedeva sulla panchina della Lazio e Correa ne vestiva la maglia.

Con queste premesse qui quindi le probabilità di vedere partire l’attaccante sono molto alte. Attualmente chi sembra più interessato è il Newcastle pronto a sborsare 25, 30 milioni di cartellino per aggiudicarsi le performance del giocatore.