Calciomercato Milan, tutti pazzi per Leao

La dirigenza deve sbrigarsi per blindarlo

E’ notizia di poco fa riportata dal Mirror che l’attaccante portoghese Rafael Leao è seguito oltre che dal Chelsea anche dai diavoli rossi del Manchester United. A confermare ciò c’è stato l’invio degli scout ad assistere alle due gare contro i londinesi del Chelsea. La dirigenza rossonera deve assolutamente stringere i tempi e trovare un accordo che soddisfi l’esigenze di ambedue le parti; società e calciatore. In caso contrario è molto probabile che in futuro Leao approderà in Premier League.