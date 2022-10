Calciomercato Napoli, il centrocampista arriva a parametro zero

Calciomercato Napoli, un altro giovanissimo in rosa

Devestante l’inizio stagione del Napoli che detiene il primato sia in serie A che in Champions League. Una rosa completamente nuova, svecchiando molto e sacrificando qualche Big, è riuscita ha sorprendere tutti. Un giovane georgiano venuto dal nulla sta facendo faville nel nuovo campionato per non parlare di Kim ed un Raspadori rinato. Non sono solo questi i giocatori in crescita, anzi, si può notare come mister Spalletti abbia rispolverato anche Lobotka rendendolo un centrocampista che ora vorrebbe mezza Europa. Questa idea di puntare sui giovani sta funzionando alla perfezione.

Napoli-Mutanda: arriva la firma

Come abbiamo detto il Napoli è partito fortissimo l’unica cosa che preoccupa un pò il mister è la fase atletica dei giocatori. Il giovane centrocampista tedesco Mutanda arriva alla corte di Spalletti per infoltire la rosa e dare fiato ai titolarissimi.