Infortunio Immobile, ecco le gare che salterà il capitano della Lazio

Immobile si ferma, Lazio nei guai

L’infortunio di Immobile mette la Lazio nei guai, saranno più di una le gare fondamentali che dovranno affrontare senza il loro capitano i biancocelesti. Come riporta lalaziosiamonoi saranno in totale sette le partite senza Immobile: cinque di campionato e due di Europa League. Prima assenza contro l’Atalanta domenica prossima, per poi proseguire con i match all’Olimpico contro Midtjylland e Salernitana che chiuderanno il mese di ottobre. A Novembre in programma le difficili sfide col Feyenoord per chiudere il girone di Europa League e due big match di campionato. Il 6 c’è il derby con la Roma e il 13 la visita alla Juventus di Allegri con in mezzo la gara con il Monza. Un tour de force che la Lazio rischia di dover affrontare senza il bomber dei bomber, il tecnico Sarri costretto a studiare un 11 senza Immobile.