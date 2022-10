Juventus, il fattore Danilo. Il jolly di Allegri

Bianconeri vincono e convincono

La recente vittoria nel derby di Torino da parte della Juventus, ha consolidato una certezza ormai diventata evidente. Danilo è l’uomo in più. O meglio è l’uomo tuttofare. Quel giocatore che a prescindere dal suo ruolo naturale di terzino, puoi schierarlo mezzala, centrale o marcatore e puoi star pur tranquillo che non deluderà le aspettative. E’ andata cosi anche nella gara contro il Torino. Centrale di difesa prima con Bremer e poi con Bonucci. La sua prestazione è stata eccellente ma la cosa che più stupisce è il suo imporsi sempre più come leader non solo della squadra ma anche della tifoseria. D’altronde Allegri tutto ciò già lo aveva preventivato quando disse che nella stagione in corso Danilo sarebbe stato utilizzato spesso come difensore centrale.

Juventus, il punto sul mercato

Archiviata la vittoria nel derby, la dirigenza bianconera torna ad analizzare le future mosse di mercato. Nel mirino ci sono N’Dicka che dovrebbe arrivare il prossimo inverno e Badiashile prenotato per giugno 2023. In uscita invece uno tra Gatti e Rugani, con Danilo che se continua con queste performance da centrale, creerà la necessita di andare a rinforzare la fascia di destra, occupata solo da Cuadrado e da un De Sciglio perennemente acciaccato da problemi fisici. Il profilo più seguito è quello di Pavard.