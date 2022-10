Bremer fuori venti giorni

Brutte notizie per Bremer, il brasiliano si ferma per infortunio. Per il difensore una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane. Scelte forzate in difesa per il tecnico Allegri in un momento delicato della stagione.