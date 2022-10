Lecce-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla

Nel lunedì di Serie A ci sarà la sfida tra Fiorentina e Lecce. I viola arrivano all’incontro bisognosi di fare punti anche in campionato. Il doppio successo europeo contro l’Hearts ha fatto da viatico alla sfida ai leccesi che però sono squadra da non sottovalutare. Anche contro la Roma, in 10 contro 11 per gran parte della partita, i ragazzi di Baroni si sono fatti apprezzare per coraggio e spirito d’iniziativa. Servirà insomma la miglior Fiorentina.

Lecce-Fiorentina, probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Blin, Bistrovic; Strefezza, Ceesay, Banda

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Kouamé, Jovic, Gonzalez

Lecce-Fiorentina, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport