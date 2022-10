Serie A, vincono le milanesi e torna al successo la Juve: ora tocca ai giallorossi di Mourinho

La 10 giornata ha regalato diverse sorprese tra cui il ritorno al successo della Juventus nel derby contro il Torino grazie al gol di Vlahovic. Nei posticipi di sabato vince anche l’Atalanta di Gasperini che supera in rimonta il Sassuolo grazie ad un super Lookman. Nel match di domenica vince l’Inter alle ore 12,30 contro la Salernitana grazie a Lautaro Martinez e ad un eurogol di Barella. Pareggio senza gol ma con tante emozioni tra Lazio e Udinese con gli uomini di Sarri che perdono Immobile per infortunio.

Torna a prendersi invece la testa della classifica il Napoli di Spalletti che batte 3-2 in rimonta il Bologna grazie anche al ritorno al gol di Osimhen, così come il Milan che è a sole tre lunghezze dalla squadra partenopea dopo la vittoria di ieri contro l’Hellas Verona. Stasera alle 18,30 toccherà ai giallorossi di Mourinho che potrebbero lanciare El Shaarawy e che vogliono un’altra vittoria per balzare al quarto posto dopo il pareggio di giovedì contro il Betis Siviglia.