Lautaro torna al gol ma è Barella il migliore del turno. Bene Vlahovic, male Meret

Giornata un po’ anomala per il fantacalcio, senza doppiette e con la maggior parte dei cannonieri con le polveri bagnate. Tornano alla rete Lautaro e Vlahovic ma il migliore di giornata è un centrocampista, Barella, e sorprende Juan Jesus alla sua prima realizzazione stagionale. Vediamo le risultanze ruolo per ruolo.

PORTIERI – Sono ben quattro gli estremi difensori che mantenendo la porta imbattuta incassano un bel 6,5 in pagella; tra questi ennesima segnalazione per Provedel, al quinto “clean sheet” consecutivo; nota di merito anche per Vicario, Szczesny e Silvestri. I migliori di giornata però a livello di prestazione sono il granata Milinkovic Savic ed il rossoblù Skorupski che meritano in pagella un tondo 7 ma vengono penalizzati dalle reti subite. Singolare la situazione del polacco che arriva secondo dietro al dirimpettaio Meret come peggior fantamedia di giornata (3,5 contro 3) ma al contrario del napoletano è chiaramente incolpevole per il pesante passivo incassato.

DIFENSORI – In difesa spicca l’exploit di Juan Jesus, rincalzo fisso nel Napoli dei miracoli che alla prima occasione utile sorprende tutti infilando la rete del momentaneo 1-1 e meritandosi un lusinghiero 9,5 in fantapagella. Meglio di lui solo il neroverde Kyriakopoulos che torna titolare e realizza una rete fantastica con uno splendido tiro al volo. Per lui media del 7 ma fantamedia ferma a 9,5 per il cartellino giallo rimediato. Citazione d’obbligo anche per la prima marcatura dello spezzino Holm, sorpresissima in forza a pochi fantallenatori; particolarmente fortunati o veri scopritori di talenti? lo scopriremo in seguito…

Giornata negativa per il leccese Gallo che rimedia un brutto 4 di fantamedia (5 – 1 per l’espulsione) e per il compagno di squadra Umtiti (4,5 con giallo) ben lontano dai fasti catalani.

CENTROCAMPISTI – A centrocampo troviamo il top assoluto della settimana; Nicolò Barella che realizza un gol ed un assist prendendo per mano l’Inter ed i fantamister che hanno creduto in lui. Media ragguardevole del 7,5 arrotondata a 11,5 grazie ai bonus. Alle sue spalle citiamo il ritorno di Pasalic e la novità Haas entrambi con un bel 10 di fm. Sfortunato il veronese Veloso che l’autorete spinge all’ultimo posto tra i centrocampisti con un brutto 3 di fantamedia. Poco meglio Rovella, che passa dal 5,5 al 4,5 causa espulsione diretta a fine gara.

ATTACCANTI – In attacco sono in tantissimi a toccare quota 10 grazie ad una prestazione da 7 condita dal gol. Tra questi segnaliamo l’atalantino Lookman, il bolognese Barrow ed il leccese Ceesay. Tra i big i già citati Vlahovic e Lautaro oltre ai napoletani Lozano e soprattutto Osimhen che bagna col gol il suo ritorno in campionato sulla falsa riga di quanto fatto in Europa. Negativa stavolta, tra gli altri, la prova di Piatek, Pussetto, Pinamonti e Boga, tutti fermi a quota 5 di fantamedia