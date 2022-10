Belen e Stefano De Martino, il bacio è social

Tornano a far parlare di loro, stiamo parlando di Belen e Stefano De Martino. Di nuovo coppia fissa, la 38enne argentina ed il 33enne napoletano regalano ai followers un bacio social. La giovane coppia di nuovo in pubblico, attimi di passione e bacio da giovani fidanzati per i due volti noti della tv.