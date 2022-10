Calciomercato Inter, l’attaccante ci prova per Firenze: Inzaghi prepara la mossa per i 3 punti

Calciomercato Inter, il belga pronto per lo sprint finale

Poco rassicurante l’inzio di campionato dell’Inter che ha fatto notare subito alcune lacune. Mister Inzaghi è inciampato subito nel problema infortuni che ha limitato l’andamento della squadra facendo venire un pò di dissapori anche tra i tifosi. La pedina più importante della rosa nerazzurra è sicuramente Lukaku. Il belga, assente da 6 settimane per una distrazione al bicipite femorale sinistro, ha fatto sentire la sua assenza mettendo in ombra anche le prestazioni di Lautaro. Il solito Dzeko ha aiutato molto la squadra in questo periodo ma non basta per fa tornare l‘Inter in vetta. Lukaku proverà il recupero per la trasferta di Firenze, contro la Fiorentina, oggi ci sarà l’ok dei medici. I nerazzurri stanno per ritrovare il loro bomber.