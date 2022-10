Calciomercato Juventus, arriva il comunicato uffiacile: salterà il PSG

Calciomercato Juventus, Bremer out 20 giorni

In un momento così complicato dove i bianconeri avrebbero bisogno dei suoi uomini migliori, arriva la stangata sulle condizioni di Bremer. Il difensore brasiliano è stato, da inzio campionato, è una delle poche conferme della rosa che mister Allegri non intende togliere. L’infortunio di Bremer ha complicato i piani della Juventus che, in quel reparto, ha la coperta corta. Mancherà, quindi, contro Empoli e Lecce ma soprattutto le partite di ritorno di Champions League contro Benfica e PSG.

Juve-Bremer, l’infortunio

Il giocatore ha subito una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari altri esami strumentali, ma sopratutto, tornerà in gruppo fra non meno di 20 giorni.