Calciomercato Milan, oggi si decide il futuro di Leao: pronta una maxi offerta

Oggi incontro tra dirigenza ed entourage del giocatore

Il Milan, nella serata di ieri, ha incassato la maggior parte dei riconoscimenti al Gran Galà del Calcio. Rafael Leao è stato nominato MVP della passata stagione e in più si è classificato quattordicesimo per la consegna del pallone d’oro. Ora, però, è tempo di parlare di futuro. Oggi è in programma un incontro tra dirigenza, padre del giocatore e l’agente Jorge Mendes.

Leao vuole il Milan ma occhio alle big europee

Rafael Leao sembra destinato a rimanere a Milano ma l’unico nodo da slegare restano i 20 milioni che il portoghese deve allo Sporting Lisbona. Il Milan ha fatto sapere al giocatore che è pronto a supportarlo nel pagamento della multa. La società rossonera, inoltre, ha pronta una super offerta da quasi 7 milioni di euro netti all’anno per blindare l’ex Lille, attualmente in scadenza nel 2024. Alla finestra restano Manchester City, Chelsea, PSG, Real Madrid e Liverpool.