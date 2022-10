Coppa Italia, l’avversario della Roma sarà il Genoa. In vendita i biglietti

La Roma affronterà il Genoa

Tramite un comunicato, la Roma ha diramato la data dei tagliandi disponibili per il match valevole gli ottavi di finale di Coppa Italia: “Agli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa sarà Roma-Genoa. I rossoblù hanno infatti eliminato nella terza giornata della competizione la Spal di Daniele De Rossi. A decidere la partita è stato un calcio di rigore realizzato da Gudmundsson allo scadere del primo tempo. Roma-Genoa si disputerà in gara unica allo stadio Olimpico in una data tra l’11 e il 18 gennaio 2023. I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 21 ottobre!”