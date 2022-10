Genoa-Spal, probabili formazioni e dove vederla

Al via il secondo turno di Coppa Italia con la sfida tra Genoa e Spal al Ferraris di Genova. Sarà una nuova sfida per Daniele De Rossi, che all’esordio in panchina ha pareggiato contro il Cittadella. Per l’ex giallorosso questa sfida conta di più: chi tra le due passa, incrocerà infatti la Roma nel prossimo turno. Il Genoa parte sicuramente favorito, ma la sorpresa può essere dietro l’angolo.

Genoa-Spal, probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Semper; Hefti, Bani, Vogliacco, Czyborra; Badelj, A. Touré; Portanova, Yalcin, Yeboah; Puscas

SPAL (3-4-1-2): Thiam; Peda, Arena, Meccariello; Almici, Tunjov, Valzania, Celia; Zanellato; Finotto, La Mantia

Genoa-Spal, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su Italia 1