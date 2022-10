Immobile, il risultato degli esami strumentali

Lazio in ansia per Immobile

Gli esami strumentali non hanno dato risposte definitive, l’infortunio di Immobile tiene in ansia la Lazio. L’ecografia di oggi non ha aiutato a stabilire l’entità dell’infortunio rimediato domenica, colpa del versamento esteso ancora presente. – riporta lalaziosiamonoi – Controlli da rifare domani, quando riprenderanno anche gli allenamenti della rosa. Un ko, quello di Immobile, che tiene in ansia i biancocelesti in vista degli impegnativi impegni che aspettano i capitolini,