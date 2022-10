Infortuni Juve, Allegri sorride: cosa filtra verso l’Empoli

Chiesa verso il ritorno in campo

In un inizio di stagione così complicato per la Juve c’è bisogno di tutto il potenziale della rosa. Può sorridere mister Allegri che, se dovessero risultare positivi i prossimi test, Federico Chiesa può tornare a disposizione già contro l’Empoli per la prima volta da gennaio 2022 dopo l’infortunio in casa della Roma.

La gara da tenere d’occhio per il rientro di Pogba

Oltre all’esterno ex Fiorentina, anche Pogba brucia le tappe e il rientro sul rettangolo verde è previsto prima del mondiale. Il francese potrebbe tornare a disposizione per la sfida del 2 novembre allo Stadium contro il PSG. Per quanto riguarda gli altri infortunati sia Bremer che Di Maria dovrebbero tornare tra i convocati contro l’Inter.