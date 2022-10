Torino-Cittadella 4-0 Poker dei granata

Poker del Torino al Cittadella

Il Torino passa il turno di Coppa Italia agevolmente contro il Cittadella, ed agli ottavi di finale se la vedrà contro il Milan.

I granata partono subito bene e vanno in vantaggio al 21’con Radonjic che tira in diagonale e batte Maniero. Nella ripresa al 10′ va a segno Pellegri che riceve palla da Vojvoda in area, al 31′ arriva il tris che scambia al limite dell’area sempre con Vojvoda e batte Maniero. Al 80′ il poker è servito, da calcio d’angolo cross in area e Zima di testa insacca.

Buon Torino che dopo il mese negativo in campionato torna alla vitoria e riscopre le reti di Pellegri.

Il Tabellino

TORINO-CITTADELLA 4-0 (1-0)

MARCATORI: pt 21′ Radonjic; st 10′ Pellegri, 31′ Schuurs, 35′ Zima.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo (27′ st Lazaro), Ricci (27′ st Adopo), Lukic, Vojvoda; Vlasic (36′ st Garbett), Radonjic (17′ st Karamoh); Pellegri (27′ st Seck). A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Rodriguez, Ilkhan, Djidji, Aina, Miranchuk, Linetty. Allenatore: Juric.

CITTADELLA (4-3-3): Maniero; Cassandro (33′ st Mattioli), Frare, Del Fabro, Felicioli (37′ pt Donnarumma); Pavan (18′ st Mastrantonio), Danzi, Branca; Embalo (1′ st Lores Varela), Magrassi, Tounkara (1′ st Beretta). A disposizione: Manfrin, Visentin, Antonucci, Vita, Ciriello, Carriero. Allenatore: Gorini.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce.

NOTE: ammonito Danzi. Recupero 1′.