Torino-Cittadella, probabili formazioni e dove vederla

Al via la Coppa Italia per il Torino. I granata affronteranno in casa il Cittadella che è uscito vittorioso dallo scontro con il Lecce nello scorso turno. Juric, per riscattare la sconfitta nel derby, proporrà un po’ di turnover: pronti Seck e Karamoh dietro l’unica punta Pellegri e in porta Berisha sembra essere in vantaggio su Milinkovic.

Torino-Cittadella, probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Seck, Karamoh; Pellegri. All. Juric.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Mattioli, Del Fabro, Frare, Felicioli; Carriero, Danzi, Branca; Lores Varela; Tounkara, Embalo

Torino-Cittadella, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 20.