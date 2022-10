Calciomercato Inter, obiettivo plusvalenze

Le prestazioni dell’honduregno non sono passate inosservate

Passato alla Reggina di mister Filippo Inzaghi, Rigoberto Rivas sta attirando su di se le attenzioni di alcuni club italiani ed esteri. Il giocatore honduregno in scadenza di contratto nel 2025, ha permesso all’Inter di realizzare una plusvalenza facendo rientrare nell’affare anche Lorenzo Gavioli. I neroazzurri infatti vantano una percentuale di circa il 20% sulla eventuale rivendita del calciatore da parte della società calabrese.

Le sue prestazioni caratterizzate da 10 partite, 2 gol e 2 assist e 766 minuti in campo, non sono passate inosservate. Alle porte della Reggina infatti hanno già bussato Lo Spezia e il Sion, squadra svizzera disposta a sborsare 2 milioni di euro per garantirsi le performance del trequartista. La prossima sessione di mercato invernale porterà sicuramente maggior elementi riguardo al suo futuro. In ogni caso l’Inter da tutta questa storia resta pronta a riscuotere la percentuale che le spetta.