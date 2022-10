Calciomercato Juventus, spunta un nuovo nome per la difesa

Juventus alla ricerca di un difensore centrale: tanti i nomi che potrebbero approdare in bianconero

La Juventus è alla ricerca di un difensore centrale mancino in vista della nuova stagione. Nei giorni scorsi sono circolati i nomi di vari difensori a cui la Juve sarebbe interessata, come quello di N’Dicka del Eintracht e Badiashile del Monaco. Nelle ultime, però, sarebbe uscito fuori il nome di Pavlovic, difensore del Salisburgo, che ha un valore che si aggira sui 25 milioni.

Calciomercato Juventus, a giugno potrebbe arrivare il difensore

Pavlovic è un classe 2001, compatriota di Vlahovic con il quale gioca per la nazionale serba. Il difensore è extracomunitario e ciò rappresenta un ostacolo per i bianconeri, in quanto la Juve ha già occupato i due slot con Kostic e Paredes. La trattativa, dunque, andrà nel vivo nel mercato estivo nel 2023.